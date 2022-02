CONFÉRENCE : LA REPRÉSENTATION DU POUVOIR DANS L’ART Château-Gontier-sur-Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne Catégories d’évènement: Château-Gontier-sur-Mayenne

Mayenne

CONFÉRENCE : LA REPRÉSENTATION DU POUVOIR DANS L'ART
Amphithéâtre du Lycée Victor Hugo
4 Rue du Général Lemonnier
Château-Gontier-sur-Mayenne

2022-05-10 19:00:00 – 2022-05-10 21:00:00

Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne 2 2 EUR LA REPRESENTATION DU POUVOIR DANS L’ART – de François 1er à Emmanuel Macron

Gouverner, c’est se mettre en scène pour asseoir son autorité, sa légitimité et son prestige ; c’est aussi fabriquer des images pour nourrir sa propre légende. Cette conférence se propose de décrypter la mécanique de ces images et leurs messages sous-jacents.

Conférencière : Brigitte MALINE – professeur d'histoire de l'art
Respect des mesures sanitaires en vigueur.
Tout au long de l'année L'Université du Savoir Partagé vous propose des conférences sur des thèmes variés. Le mardi 10 mai : la représentation du pouvoir dans l'art de François 1er à Emmanuel Macron.
usp53200@gmail.com
+33 2 43 70 24 62

Conférencière : Brigitte MALINE – professeur d'histoire de l'art
Respect des mesures sanitaires en vigueur.

