CONFÉRENCE « LA REPRÉSENTATION DU CORPS FÉMININ DANS L’ART » Vendres, mercredi 7 février 2024.

Coopérative des savoirs animée par Thomas André (Professeur d’histoire des arts) et Alexandre Gilibert (Artiste Plasticien), sur « La représentation du corps féminin dans l’art ». Dédicace des auteurs.

Présentation :

« Le corps féminin a toujours été une source d’inspiration et un motif récurrent de l’histoire de l’art, des temps préhistoriques à l’art contemporain. Que traduit la permanence voire l’obsession de ce motif ? Comment la représentation évolue-t-elle au fil des siècles, et que cette évolution révèle-t-elle du statut des femmes et du regard que les artistes et la société posent sur le corps féminin ?

Des pistes de réponse seront proposées lors de la conférence qui envisagera les enjeux religieux, artistiques et politiques de la représentation du corps féminin dans l’art et son évolution. »

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-07 19:00:00

fin : 2024-02-07

Rue des Lavoirs

Vendres 34350 Hérault Occitanie mediatheque.vendres@ladomitienne.com

