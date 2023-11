Conférence « La religion des celtes » par Bernard Sergent La Passerelle Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Conférence « La religion des celtes » par Bernard Sergent La Passerelle Paris, 8 décembre 2023, Paris. Le vendredi 08 décembre 2023

de 10h30 à 12h30

.Public adultes. payant Inscription : agedor@agedordefrance.com Tarif : 10€ Une plongée dans l’univers celtique, aux sources de notre culture. Que sait-on de son ancienne religion ? Quelles traces en trouve-t-on dans la pensée contemporaine ? Bernard Sergent : agrégé d’Histoire, docteur en

histoire ancienne et archéologie, retraité du CNRS, Président de la

Société de Mythologie Française. La Passerelle 26 rue de Crussol 75011 Paris Contact : https://agedordefrance.com/?Conference-La-religion-des-Celtes agedor@agedordefrance.com https://www.facebook.com/agedor.agedordefrance/ https://www.facebook.com/agedor.agedordefrance/ https://agedordefrance.com/?Conference-La-religion-des-Celtes

Bernard Sergent Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu La Passerelle Adresse 26 rue de Crussol Ville Paris Departement Paris Lieu Ville La Passerelle Paris latitude longitude 48.8645729976076,2.3697900038072

La Passerelle Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/