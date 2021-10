Conférence : La reine Marie-Christine à Mondésir Le Havre, 19 novembre 2021, Le Havre.

Conférence : La reine Marie-Christine à Mondésir 2021-11-19 18:15:00 18:15:00 – 2021-11-19

Le Havre Seine-Maritime

Organisé par le Centre Havrais de Recherche Historique.

Conférence : “La reine Marie-Christine à Mondésir”, par Sylvie Ancelot.

Celle que l’on appelait “La reine Christine”, Marie-Christine de Bourbon-Siciles, née à Palerme en 1807, reine régente d’Espagne est au centre des intrigues politiques, militaires et économiques du XIXe siècle : elle va vivre les affres des convulsions espagnoles avant de s’exiler définitivement en France et d’y mener, avec son nouvel époux, le duc de Riansares, une vie paisible de femme de la haute bourgeoisie.

Elle choisit, pour ses villégiatures la ville du Havre – ville ouverte et cosmopolite, porte des Amériques – qu’elle va marquer durablement et dont elle va rester un des symboles forts, une ville qui réunissait tous les critères pour qu’elle souhaite y édifier en 1858 “Mondésir”, un château, un palais, une maison qui sans être d’apparence royale, est grandiose et confortable, entourée d’un beau jardin.

Il s’agit donc d’un véritable lien entre la ville et la reine déchue, grande protectrice des arts, mais aussi femme politique et femme d’affaires puissante et riche ; d’un amour réel puisque son mari, bien aimé dans la ville y est décédé et elle-même a souhaité y rendre son dernier soupir en 1878.

Le vendredi 19 novembre 2021 à 18h15, au Fort de Tourneville, Archives municipales, Salle Legoy.

Tarif : 3€ pour les non-adhérents.

Organisé par le Centre Havrais de Recherche Historique.

Conférence : “La reine Marie-Christine à Mondésir”, par Sylvie Ancelot.

Celle que l’on appelait “La reine Christine”, Marie-Christine de Bourbon-Siciles, née à Palerme en 1807, reine régente…

+33 2 35 21 03 99 https://www.chrh.fr/

Organisé par le Centre Havrais de Recherche Historique.

Conférence : “La reine Marie-Christine à Mondésir”, par Sylvie Ancelot.

Celle que l’on appelait “La reine Christine”, Marie-Christine de Bourbon-Siciles, née à Palerme en 1807, reine régente d’Espagne est au centre des intrigues politiques, militaires et économiques du XIXe siècle : elle va vivre les affres des convulsions espagnoles avant de s’exiler définitivement en France et d’y mener, avec son nouvel époux, le duc de Riansares, une vie paisible de femme de la haute bourgeoisie.

Elle choisit, pour ses villégiatures la ville du Havre – ville ouverte et cosmopolite, porte des Amériques – qu’elle va marquer durablement et dont elle va rester un des symboles forts, une ville qui réunissait tous les critères pour qu’elle souhaite y édifier en 1858 “Mondésir”, un château, un palais, une maison qui sans être d’apparence royale, est grandiose et confortable, entourée d’un beau jardin.

Il s’agit donc d’un véritable lien entre la ville et la reine déchue, grande protectrice des arts, mais aussi femme politique et femme d’affaires puissante et riche ; d’un amour réel puisque son mari, bien aimé dans la ville y est décédé et elle-même a souhaité y rendre son dernier soupir en 1878.

Le vendredi 19 novembre 2021 à 18h15, au Fort de Tourneville, Archives municipales, Salle Legoy.

Tarif : 3€ pour les non-adhérents.

dernière mise à jour : 2021-10-13 par