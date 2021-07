Pau Pau Pau, Pyrénées-Atlantiques Conférence « La reine Ankhesenpepy II et ses Textes des Pyramides » Pau Pau Catégories d’évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques

Conférence « La reine Ankhesenpepy II et ses Textes des Pyramides » Pau, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Pau. Conférence « La reine Ankhesenpepy II et ses Textes des Pyramides » 2021-07-09 – 2021-07-09 place Marguerite Laborde Médiathèque André Labarrère

Pau Pyrénées-Atlantiques la Société d’égyptologie de Pau a le plaisir de vous annoncer la tenue de à sa première conférence en présentiel de cette saison 2020-2021. Nous accueillerons M. Bernard Mathieu qui viendra nous parler de : « La reine Ankhesenpepy II et ses Textes des Pyramides » Dans les conditions sanitaires actuelles, il est nécessaire de réserver sa place. Toutefois, l’inscription ne se fait pas auprès de la SEP mais directement auprès de la médiathèque.

