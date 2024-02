CONFÉRENCE LA REDYNAMISATION DES CENTRES-VILLES HÔTEL DE VILLE Metz, lundi 19 février 2024.

La redynamisation des centres-villes à l’épreuve du régime des baux commerciaux.

Table ronde animée par Paola Nabet, Maître de conférence HDR en droit privé.

Avec la participation de :

Alain Letullier, Conseiller municipal de la ville de Saint-Avold, Président de la Commission Attractivité, commerce, entreprenariat, coeur de ville,

Jean Mahler, Notaire,

Arnaud Max, Président de l’association des commerçants de la Place de Chambre de Metz,

Noémie Nicolas, Manager de centre-ville à la Communauté d’agglomération Meuse Grand-Sud.

La Chaire Urbanisme et Aménagement Durables de l’Université de Lorraine organise, sous forme de tables rondes, les Ateliers lorrains, animées par un enseignant-chercheur spécialiste de la thématique abordée et réunissant des praticiens de tous horizons choisis pour la pertinence de leur expérience et leur capacité à nourrir le débat.

Inscription obligatoire chaire-uad@univ-lorraine.frTout public

HÔTEL DE VILLE 1 place d’Armes J. F. Blondel

Metz 57000 Moselle Grand Est

Début : 2024-02-19 09:30:00

fin : 2024-02-19 12:00:00



