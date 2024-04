Conférence « La reconstruction du bâti agricole dans le Calvados » Château Caen, samedi 6 avril 2024.

Conférence « La reconstruction du bâti agricole dans le Calvados » Château Caen Calvados

Conférence par Patrice Gourbin.

À l’occasion de la parution de l’ouvrage de l’auteur sur La reconstruction du bâti agricole dans le Calvados , publié par la Société des antiquaires de Normandie (tome L des Mémoires), cette conférence offre un sujet patrimonial inédit en cette année du 80e anniversaire de la Libération.

Patrice Gourbin est historien de l’architecture et maître de conférences à l’École nationale supérieure d’architecture de Normandie. Ses recherches portent sur l’architecture du XXe siècle, notamment sur la période de la Reconstruction, et sur le patrimoine au XXe siècle (protection, restauration, adaptation).

Conférence proposée par le Musée de Normandie Château de Caen et la Société des antiquaires de Normandie.

Auditorium du Château de Caen, entrée libre dans la limite des places disponibles.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 15:00:00

fin : 2024-04-06 16:00:00

Château Auditorium du Château de Caen

Caen 14000 Calvados Normandie mdn@caen.fr

L’événement Conférence « La reconstruction du bâti agricole dans le Calvados » Caen a été mis à jour le 2024-04-05 par OT Caen la Mer