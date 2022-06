Conférence « La recherche du fil de soi » Meung-sur-Loire, 9 juin 2022, Meung-sur-Loire.

Conférence « La recherche du fil de soi » Meung-sur-Loire

2022-06-09 18:30:00 18:30:00 – 2022-06-09 20:00:00 20:00:00

Meung-sur-Loire 45130

Nathalie Temps, psychothérapeute et art-thérapeute à Meung-sur-Loire, est l’auteure de l’ouvrage « La découverte du fil de soi », illustré par Charlotte Volta. « Lili » est une petite fille sortie de l’imaginaire de l’auteure, personnifiée pour la compréhension de tous au travers d’une histoire qui se révèle dans chacun d’entre nous. « Comment décrire les différentes situations traumatiques si ce n’est qu’au travers de l’art », c’est ainsi que Nathalie Temps souhaite faire partager sa réflexion sur le processus de résilience qui se développe tout au long d’une vie après des incidents traumatiques et apporter son aide aux confrères qui, comme elle, sont amenés à rencontrer de nombreuses personnes en difficulté. A l’issue de la conférence, vente et dédicaces par les éditions 7e Ciel

« La recherche du fil de soi » par Nathalie Temps.

bibliotheque@meung-sur-loire.com +33 2 38 22 53 12

© Ville de Meung sur Loire

Meung-sur-Loire

