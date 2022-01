Conférence : « La réalité virtuelle démystifiée » Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Conférence : « La réalité virtuelle démystifiée » Médiathèque Jean-Pierre Melville, 27 avril 2022, Paris.

de 19h00 à 21h00

gratuit

La médiathèque Jean-Pierre Melville vous invite à une conférence avec Indira Thouvenin sur « La réalité virtuelle démystifiée », dans le cadre du festival Numok. Cette conférence vous fera entrer dans le monde incroyable de la réalité virtuelle. On y parlera d’avatars, de théières, de chats virtuels à caresser, de perception, d’interaction, d’immersion, d’intelligence artificielle, de philosophie, d’éthique… Avec une approche simple et pratique, elle dressera un panorama étendu de ce domaine en pleine ébullition, en présentant ses origines, son fonctionnement, son matériel, ses secteurs d’activité, ses limites et ses perspectives. Experte en réalité virtuelle, Indira Thouvenin enseigne depuis 20 ans cette discipline à l’UTC (université de technologie de Compiègne), tout en menant en parallèle des travaux de recherche au laboratoire UMR CNRS Heudiasyc. Elle a été présidente de l’AFRV (Association française de réalité virtuelle, augmentée, mixte et d’interaction 3D) durant quatre ans. Elle a coécrit avec Romain Lelong le livre La réalité virtuelle démystifiée, paru aux Éditions Eyrolles en 2020. L’INSCRIPTION PRÉALABLE À CETTE CONFÉRENCE EST STRICTEMENT OBLIGATOIRE (VOIR MODALITÉS DE RÉSERVATION CI-CONTRE).OUVERTURE DES INSCRIPTIONS LE 15 FÉVRIER. Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale Paris 75013 Contact : 01 53 82 76 76 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-jean-pierre-melville-1728 https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville Concert;Expo

