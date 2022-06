Conférence – La Rance et ses périodes industrieuses

Conférence – La Rance et ses périodes industrieuses, 17 août 2022

Maogan Chaigneau-Normand, Docteur en Histoire et en Histoire de l'art nous présentera ses travaux. Entre « Circuits courts » et échanges au long cours ! Blé et sarrasin, chanvre et lin, bateaux, papier, peaux, sel, sucre, bière, chaux et briques… Ces fruits du labeur quotidien ont fait vivre la Rance de la Révolution à l'entre deux guerres. Maogan Chaigneau-Normand, Docteur en Histoire et en Histoire de l'art nous présentera ses travaux, alors que notre société s'interroge sur l'économie circulaire et l'aménagement du territoire. Entrée libre. Mercredi 17 août 2022 – 20h30 – Chapelle Saint-Buc

