Le **lundi 22 novembre à 19h30**, sous le patronage de Monseigneur Maroun-Nasser GEMAYEL et l’association culturelle Authenticité et Mission Chapelle Saint-Sauveur Mar Maroun d’Issy-les-Moulineaux, une conférence portant sur la période qui a précédé et suivi la **Proclamation du Grand-Liban** est organisée à l’Espace Icare. Cet événement présenté par Carole DAGHER, autrice de l’ouvrage “L’invité des Médicis” et le docteur François BOUSTANI ayant écrit “Liban, Genèse d’une nation singulière”, sera l’occasion d’en découvrir davantage sur cette partie de l’histoire du Proche-Orient durant lequel une séance de dédicace sera prévue à la fin de la conférence. _Pass sanitaire et masque obligatoires_

Sur inscription au 01 40 93 44 50 – Participation libre

