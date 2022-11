Conférence : la présence de l’animal dans l’art contemporain Prigonrieux Prigonrieux Catégories d’évènement: Dordogne

2022-12-09 18:30:00

L'association Les Rives De L'art vous invite à la conférence art contemporain : « La présence de l'animal dans l'art contemporain » Par Corinne SZABO professeure d'histoire des arts en khägne au lycée Montaigne de Bordeaux et artiste plasticienne. « Aujourd'hui, cette émergence de la question animale dans l'art contemporain suit de près la formulation de gestes philosophiques forts : déconstruction de l'humanisme, conscience de la sensibilité et de l'intelligence de tous les êtres vivants, engagement écologique. Des pratiques artistiques comme la performance (avec l'animal partenaire), l'installation (avec l'animal vivant ou naturalisé) ou la vidéo véhiculent en effet ces nouveaux enjeux éthiques et politiques. »

