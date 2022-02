Conférence – La Préhistoire : un produit de consommation culturelle. Les Eyzies Les Eyzies Catégories d’évènement: Dordogne

Les Eyzies

Conférence – La Préhistoire : un produit de consommation culturelle. Les Eyzies, 24 février 2022, Les Eyzies. Conférence – La Préhistoire : un produit de consommation culturelle. Pôle d’Interprétation de la Préhistoire 30 Rue du Moulin Les Eyzies

2022-02-24 18:30:00 – 2022-02-24 Pôle d’Interprétation de la Préhistoire 30 Rue du Moulin

Les Eyzies Dordogne Les Eyzies Le Pôle d’Interprétation de la Préhistoire vous propose une conférence de Didier Pasamonik « La Préhistoire : un produit de consommation culturelle ». L’Histoire -en particulier celle de la Préhistoire- est-elle un produit de consommation culturelle? Sans doute. La représentation de la Préhistoire reflète sans aucun doute l’histoire des mentalités : s’y entremêlent des mythes pluri millénaires, des enjeux religieux, racialistes, ou tout simplement les modélisations héroïques du moment. A travers quelques exemples de l’histoire de la bande dessinée, comment la Préhistoire a-t-elle évolué dans sa représentation depuis plus d’un siècle. Didier Pasamonik est un spécialiste de la bande-dessinée, journaliste, commissaire d’exposition et éditeur, directeur de la rédaction d’ActuaBD.com Réservation indispensable par téléphone ou par mail

Pass sanitaire obligatoire Le Pôle d’Interprétation de la Préhistoire vous propose une conférence de Didier Pasamonik « La Préhistoire : un produit de consommation culturelle ». L’Histoire -en particulier celle de la Préhistoire- est-elle un produit de consommation culturelle? Sans doute. La représentation de la Préhistoire reflète sans aucun doute l’histoire des mentalités : s’y entremêlent des mythes pluri millénaires, des enjeux religieux, racialistes, ou tout simplement les modélisations héroïques du moment. A travers quelques exemples de l’histoire de la bande dessinée, comment la Préhistoire a-t-elle évolué dans sa représentation depuis plus d’un siècle. Didier Pasamonik est un spécialiste de la bande-dessinée, journaliste, commissaire d’exposition et éditeur, directeur de la rédaction d’ActuaBD.com Réservation indispensable par téléphone ou par mail

Pass sanitaire obligatoire +33 5 53 06 06 97 Le Pôle d’Interprétation de la Préhistoire vous propose une conférence de Didier Pasamonik « La Préhistoire : un produit de consommation culturelle ». L’Histoire -en particulier celle de la Préhistoire- est-elle un produit de consommation culturelle? Sans doute. La représentation de la Préhistoire reflète sans aucun doute l’histoire des mentalités : s’y entremêlent des mythes pluri millénaires, des enjeux religieux, racialistes, ou tout simplement les modélisations héroïques du moment. A travers quelques exemples de l’histoire de la bande dessinée, comment la Préhistoire a-t-elle évolué dans sa représentation depuis plus d’un siècle. Didier Pasamonik est un spécialiste de la bande-dessinée, journaliste, commissaire d’exposition et éditeur, directeur de la rédaction d’ActuaBD.com Réservation indispensable par téléphone ou par mail

Pass sanitaire obligatoire © Pole International de la Préhistoire / OT Terre de Cro-Magnon

Pôle d’Interprétation de la Préhistoire 30 Rue du Moulin Les Eyzies

dernière mise à jour : 2022-02-07 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Les Eyzies Autres Lieu Les Eyzies Adresse Pôle d'Interprétation de la Préhistoire 30 Rue du Moulin Ville Les Eyzies lieuville Pôle d'Interprétation de la Préhistoire 30 Rue du Moulin Les Eyzies Departement Dordogne

Les Eyzies Les Eyzies Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-eyzies/

Conférence – La Préhistoire : un produit de consommation culturelle. Les Eyzies 2022-02-24 was last modified: by Conférence – La Préhistoire : un produit de consommation culturelle. Les Eyzies Les Eyzies 24 février 2022 Dordogne Les Eyzies

Les Eyzies Dordogne