Fontvieille Eden Cinéma Fontvieille Bouches-du-Rhône, Fontvieille Conférence: la préhistoire et les hypogées Eden Cinéma Fontvieille Fontvieille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Fontvieille

Conférence: la préhistoire et les hypogées Eden Cinéma Fontvieille, 17 septembre 2021-17 septembre 2021, Fontvieille. Conférence: la préhistoire et les hypogées

Eden Cinéma Fontvieille, le vendredi 17 septembre à 18:00

Conférence: la préhistoire et les hypogées avec Jean Guilaine, professeur honoraire au Collège de France.

Accès libre

Conférence: la préhistoire et les hypogées avec Jean Guilaine, professeur honoraire au Collège de France Eden Cinéma Fontvieille Grand Rue 13990 Fontvieille Fontvieille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T18:00:00 2021-09-17T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Fontvieille Autres Lieu Eden Cinéma Fontvieille Adresse Grand Rue 13990 Fontvieille Ville Fontvieille lieuville Eden Cinéma Fontvieille Fontvieille