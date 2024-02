Conférence « La Porte de Mâcon Recherches et restitution » Salle Justice de Paix Cluny, vendredi 1 mars 2024.

La porte de Mâcon aux dimensions imposantes se situait sur un axe majeur de communication. Des recherches récentes permettent d’en proposer une tentative de restitution.

La porte de Mâcon disposait d’un corps de garde avancé dont quelques éléments ont pu être vus lors de travaux de voirie en 2021. Ce corps de garde fut détruit à la fin du 18e siècle et la porte elle-même à partir de 1820.

Sources écrites et figurées permettent d’émettre des hypothèses sur sa configuration et ses dimensions EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01 18:00:00

fin : 2024-03-01 20:00:00

Salle Justice de Paix Rue Kenneth John Conant

Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

