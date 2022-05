Conférence La politique médico-sociale de la municipalité seynoise (1947-1984) La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer Catégories d’évènement: La Seyne-sur-Mer

Var

Conférence La politique médico-sociale de la municipalité seynoise (1947-1984) La Seyne-sur-Mer, 21 mai 2022, La Seyne-sur-Mer. Conférence La politique médico-sociale de la municipalité seynoise (1947-1984) allée des Nymphéas Salle Louis Baudoin La Seyne-sur-Mer

2022-05-21 15:00:00 15:00:00 – 2022-05-21 allée des Nymphéas Salle Louis Baudoin

La Seyne-sur-Mer Var La Seyne-sur-Mer laseynehps83@gmail.com +33 7 87 58 62 68 allée des Nymphéas Salle Louis Baudoin La Seyne-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-05-12 par

Détails Catégories d’évènement: La Seyne-sur-Mer, Var Autres Lieu La Seyne-sur-Mer Adresse allée des Nymphéas Salle Louis Baudoin Ville La Seyne-sur-Mer lieuville allée des Nymphéas Salle Louis Baudoin La Seyne-sur-Mer Departement Var

La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-seyne-sur-mer/

Conférence La politique médico-sociale de la municipalité seynoise (1947-1984) La Seyne-sur-Mer 2022-05-21 was last modified: by Conférence La politique médico-sociale de la municipalité seynoise (1947-1984) La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer 21 mai 2022 La Seyne-sur-Mer Var

La Seyne-sur-Mer Var