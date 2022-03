Conférence « La plomberie des volcans » Hendaye, 14 mai 2022, Hendaye.

Conférence « La plomberie des volcans » Route de la Corniche Abbadia, le Château-Observatoire Hendaye

2022-05-14 – 2022-05-14 Route de la Corniche Abbadia, le Château-Observatoire

Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Par Claude Jopart.

Réservation obligatoire.

Pour un magma, une éruption volcanique est la fin d’un long voyage au sein d’un réseau de réservoirs et de conduits plus ou moins éphémères s’étalant sur quelques dizaines de kilomètres de profondeur.

Les composants de cette tuyauterie se retrouvent à la surface en différentes régions du globe grâce à l’érosion et cet exposé consiste à reconstituer l’ensemble, une sorte de gigantesque jeu de puzzle.

Dans une deuxième partie, on montre comment des méthodes géophysiques nouvelles permettent de suivre la progression du magma vers la surface en temps quasi réel.

Pour information, cette conférence s’intègre dans un cycle de conférences de l’Académie des Sciences.

Prochaines dates : 11 juin et 8 octobre.

Par Claude Jopart.

Réservation obligatoire.

Pour un magma, une éruption volcanique est la fin d’un long voyage au sein d’un réseau de réservoirs et de conduits plus ou moins éphémères s’étalant sur quelques dizaines de kilomètres de profondeur.

Les composants de cette tuyauterie se retrouvent à la surface en différentes régions du globe grâce à l’érosion et cet exposé consiste à reconstituer l’ensemble, une sorte de gigantesque jeu de puzzle.

Dans une deuxième partie, on montre comment des méthodes géophysiques nouvelles permettent de suivre la progression du magma vers la surface en temps quasi réel.

Pour information, cette conférence s’intègre dans un cycle de conférences de l’Académie des Sciences.

Prochaines dates : 11 juin et 8 octobre.

+33 5 59 20 04 51

Par Claude Jopart.

Réservation obligatoire.

Pour un magma, une éruption volcanique est la fin d’un long voyage au sein d’un réseau de réservoirs et de conduits plus ou moins éphémères s’étalant sur quelques dizaines de kilomètres de profondeur.

Les composants de cette tuyauterie se retrouvent à la surface en différentes régions du globe grâce à l’érosion et cet exposé consiste à reconstituer l’ensemble, une sorte de gigantesque jeu de puzzle.

Dans une deuxième partie, on montre comment des méthodes géophysiques nouvelles permettent de suivre la progression du magma vers la surface en temps quasi réel.

Pour information, cette conférence s’intègre dans un cycle de conférences de l’Académie des Sciences.

Prochaines dates : 11 juin et 8 octobre.

Claude Jaupart

Route de la Corniche Abbadia, le Château-Observatoire Hendaye

dernière mise à jour : 2022-03-07 par