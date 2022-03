Conférence “La piedra Rosetta y Jean-François Champollion” Alliance Française de Quito Quito Catégorie d’évènement: Quito

Conférence “La piedra Rosetta y Jean-François Champollion” Alliance Française de Quito, 19 mars 2022, Quito. Conférence “La piedra Rosetta y Jean-François Champollion”

Alliance Française de Quito, le samedi 19 mars à 14:30

El Excmo. Sr. Embajador de Egipto en Ecuador, Ashraf Salama, relatará el descubrimiento de la Piedra Rosetta que marcó un hito en la historia, convirtiéndose en la clave para descifrar los jeroglíficos y desatando una carrera por descubrir su contenido entre franceses e ingleses. La Piedra Rosetta contiene un decreto de Ptolomeo V escrito en el año 196 antes de Cristo. En un inicio se creían que los jeroglíficos eran principalmente imágenes simbólicas. Thomas Young fue el primero en mostrar algunos de los jeroglíficos en la Piedra, pero fue el erudito francés Jean-François Champollion quien se dio cuenta que los jeroglíficos, además de representar ideas, también mostraban sonidos, logrando reconstruir el alfabeto de jeroglíficos que se usaba para escribir los nombres de gobernantes no egipcios. Su descubrimiento fue anunciado el 27 de septiembre de 1822. Ponente – Excmo. Sr. Embajador de Egipto en Ecuador, Ashraf Salama Alliance Française de Quito Eloy Alfaro N32-468 y Belgica – Quito Quito Quito

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T14:30:00 2022-03-19T16:00:00

