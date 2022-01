Conférence : La photographie dans l’Alsace de l’entre-deux-guerres Andlau Andlau Catégories d’évènement: Andlau

Andlau Bas-Rhin Andlau Conférence : « La photographie dans l’Alsace de l’ntre-deux-guerres » par Philippe Lutz et Christian Kempf Suite à la sortie de leur ouvrage Un siècle de photographie en Alsace 1839-1939, les auteurs Philippe Lutz et Christian Kempf nous feront part de leur passionnant travail de recherche et de collectionneurs. Ils nous présenteront les techniques photographiques utilisées, les thématiques de prédilection, pour nous plonger dans le contexte de ces instantanés photographiques. La conférence sera suivie d’une séance de dédicace. Découvrez le travail de recherche des Philippe Lutz et Thierry Kempf ! +33 3 88 08 65 24 Conférence : « La photographie dans l’Alsace de l’ntre-deux-guerres » par Philippe Lutz et Christian Kempf Suite à la sortie de leur ouvrage Un siècle de photographie en Alsace 1839-1939, les auteurs Philippe Lutz et Christian Kempf nous feront part de leur passionnant travail de recherche et de collectionneurs. Ils nous présenteront les techniques photographiques utilisées, les thématiques de prédilection, pour nous plonger dans le contexte de ces instantanés photographiques. La conférence sera suivie d’une séance de dédicace. Andlau

