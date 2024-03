Conférence : la photographie à Paris dans les années 20 Médiathèque Edmond Rostand Paris, samedi 15 juin 2024.

Le samedi 15 juin 2024

de 15h00 à 16h30

.Public adultes. gratuit

L’historienne de l’art Manon Roth vous donne rendez-vous pour un bal visuel en plein cœur du Paris des Années folles !

Au lendemain de la Première Guerre mondiale, la capitale

représente un lieu d’échange et de modernité pour des photographes d’horizons divers.

Au cours de cette conférence, nous suspendrons le temps et plongerons dans le

grand bain des Années folles et de leur effervescence artistique.

Henri Cartier-Bresson et Roger Schall nous feront visiter

Paris en plein jour tandis que Brassaï nous conduira au bout de la nuit, pour

profiter encore un peu de la fête. Nous croiserons aussi des

Surréalistes : Jean Cocteau, préparant un « Bœuf sur le toit »,

Claude Cahun en autoportrait dans le miroir, Man Ray rue Campagne-Première.

Le 15 juin, « Paris sera une fête ». Ernest

Hemingway

_

Manon Roth est une historienne de l’art et

guide-conférencière spécialisée dans l’histoire de la photographie. En 2024, la

médiathèque l’invite pour un cycle de conférences pour le Fonds photo des

bibliothèques. La troisième et dernière rencontre de l’année, consacrée au

Surréalisme, aura lieu en septembre.

Médiathèque Edmond Rostand 11 rue Nicolas Chuquet 75017

Contact : +33148880717 mediatheque.edmond-rostand@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.edmond.rostand/ https://www.facebook.com/mediatheque.edmond.rostand/

