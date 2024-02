Conférence La phlébologie et la compression médicale Résidence des Thermes Bagnoles de l’Orne Normandie, jeudi 5 septembre 2024.

Organisé par b’o resort thermal et la Pharmacie de la Madeleine au grand salon de la Résidence des Thermes.

Animée par la pharmacie de la Madeleine, la conférence porte sur la phlébologie dans sa totalité (aspect scientifique, santé, etc.) et explique l’intérêt de la compression médicale.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-05 15:00:00

fin : 2024-09-05 16:00:00

Résidence des Thermes Avenue des Thermes

Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie animation@bo-resort.com

