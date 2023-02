Conférence “La personne en fin de vie, sa famille, le médecin et le citoyen” Place du 11 août 1944, 21 février 2023, Cluny .

Conférence “La personne en fin de vie, sa famille, le médecin et le citoyen”

Médecin coordonnateur en Ehpad, médecin généraliste, formé en gériatrie et soins palliatifs. Participe à différents groupes de réflexion et comités d’éthique.

Le débat sur la fin de vie s’invite à nouveau dans notre actualité.

Il est question à nouveau de légiférer sur les possibilités d’accompagnement actif à mourir : suicide assisté, euthanasie.

Le Comité National d’Éthique a émis un avis récent ouvrant la porte à ces pratiques, une conférence citoyenne s’est emparée du débat mi-décembre 2022 à la demande d’E. Macron. Et une nouvelle loi verra probablement le jour dans les mois qui suivent.

Ce débat, chez nous, semble figé dans un face-à-face entre des libéraux auto-proclamés progressistes, militants de cette « ultime liberté » que serait le droit de choisir heure et modalités de sa mort et d’autre part un camp conservateur, d’inspiration souvent religieuse ou médicale qui se « refuse à tuer », à faciliter la mort et se révolte à l’idée de l’abandon des vulnérables.

Faut-il une fois de plus, laisser des choix aussi importants nous échapper et se résumer à des positions caricaturales ou au contraire, faire preuve d’une maturité citoyenne nouvelle et s’emparer du débat ? Après tout, voilà une chose que nous partageons tous. Toutes et tous, nous mourrons un jour et, probablement, ce ne sera pas agréable !

Le débat est complexe, compliqué même. Les concepts en jeu sont confus pour la plupart d’entre nous, le domaine est émotionnel, s’ancre dans de profondes angoisses, éveille des souvenirs douloureux.

Alors il faut d’abord perdre ses rares certitudes, dépasser craintes et vécus pénibles, décrypter les langages, visiter chaque concept, chaque pratique, essayer de se projeter, parcourir les possibles, accepter l’ébranlement, se regarder mûrir.

C’est ce chemin qui est proposé.

Une conférence d’abord qui présente clairement enjeux, concepts, pratiques, possibles et leurs conséquences. Elle vise à clarifier, à poser les bonnes questions, à informer tout simplement.

De cette présentation, pourrait surgir un groupe qui, s’emparant du débat, l’approfondirait et faisant le pari de l’intelligence collective s’essaierait, en une série de séances de travail, à une citoyenneté nouvelle qui ne délègue pas et qui ouvre la voie.

Bernard Sportès, médecin, a pratiqué les soins palliatifs de nombreuses années. Enseignant, philosophe à ses heures, il a participé à divers groupes de réflexion et a écrit sur le sujet.

Son approche se veut non partisane.

