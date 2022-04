Conférence : La Permaculture / Atelier : Comment faire ses propres semis ? Longchaumois Longchaumois Catégories d’évènement: Jura

Longchaumois Jura EUR Conférence avec le CPIE du Haut-Jura sur la permaculture, un mode d’agriculture fondé sur les principes de développement durable, se voulant respectueux de la biodiversité et de l’humain et consistant à imiter le fonctionnement des écosystèmes naturels.

Cette conférence sera suivi d’un atelier ayant pour thème : Comment faire ses propres semis ?.

Atelier gratuit sur inscription.

