Tavers Salle de la Cerisaie Tavers Conférence “La Pelouse de Vau, entre nature et culture” Salle de la Cerisaie Tavers Catégorie d’évènement: Tavers

Conférence “La Pelouse de Vau, entre nature et culture” Salle de la Cerisaie, 30 septembre 2021, Tavers. Conférence “La Pelouse de Vau, entre nature et culture”

Salle de la Cerisaie, le jeudi 30 septembre à 18:30

Réunion publique proposée par le Cen Centre-Val de Loire en partenariat avec la ville de Tavers. Elle est proposée à la suite de la visite de site dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine. Entre culture et nature, la Pelouse de Vau est aujourd’hui préservée pour les générations futures par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire.

Voir https://www.cen-centrevaldeloire.org/tout-l-agenda/event/145-la-pelouse-de-vau-entre-nature-et-culture

Une réunion nature sur un site historique Salle de la Cerisaie Rue du Clos de Bordeaux, Tavers Tavers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-30T18:30:00 2021-09-30T20:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Tavers Autres Lieu Salle de la Cerisaie Adresse Rue du Clos de Bordeaux, Tavers Ville Tavers lieuville Salle de la Cerisaie Tavers