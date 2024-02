Conférence La peinture libertine française au XVIIIe siècle La Rochelle, dimanche 2 juin 2024.

Dans la France du XVIIIe, peinture et amour s’épousent; galanterie exquise et ambigüe de Watteau, plaisir mondain et hédoniste de Boucher, volupté et érotisme de Fragonard.

20 20 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-02 16:00:00

fin : 2024-06-02 18:30:00

La Résidence des Indes 74 chemin des Remparts

La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine contact@laresidencedesindes.com

