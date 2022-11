Conférence : La Peinture et son influence sur l’art français Salon-de-Provence Salon-de-Provence Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Salon-de-Provence

Conférence : La Peinture et son influence sur l’art français Salon-de-Provence, 10 décembre 2022, Salon-de-Provence. Conférence : La Peinture et son influence sur l’art français

86, Rue Maréchal Joffre Galerie Sandrine Berthon Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône Galerie Sandrine Berthon 86, Rue Maréchal Joffre

2022-12-10 16:00:00 16:00:00 – 2022-12-10 17:30:00 17:30:00

Galerie Sandrine Berthon 86, Rue Maréchal Joffre

Salon-de-Provence

Bouches-du-Rhône Salon-de-Provence EUR 10 10 L’artiste Mauro De Giorgi vous amène à la découverte de la liaison entre la peinture japonaise et son influence sur l’art français.



Venez découvrir l’influence des maîtres japonais sur Cézanne, Monet, Van Gogh, Toulouse Lautrec et autres artistes peintres occidentaux. PEINTURE JAPONAISE



Conférence – Démonstration – Ateliers



Organisés et animés par l’artiste Mauro de Giorgi.



Les Japonais parlent d’écrire une peinture ou de peindre un poème… contact@sandrine-berthon.com +33 6 14 88 11 32 https://sandrine-berthon.com/ Galerie Sandrine Berthon 86, Rue Maréchal Joffre Salon-de-Provence

dernière mise à jour : 2022-11-17 par Office de Tourisme de Salon de Provence Provence Tourisme / Office de Tourisme de Salon de Provence

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Salon-de-Provence Autres Lieu Salon-de-Provence Adresse Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône Office de Tourisme de Salon de Provence Provence Tourisme / Office de Tourisme de Salon de ProvenceProvence Tourisme / Office de Tourisme de Salon de ProvenceGalerie Sandrine Berthon 86, Rue Maréchal Joffre Ville Salon-de-Provence lieuville Galerie Sandrine Berthon 86, Rue Maréchal Joffre Salon-de-Provence Departement Bouches-du-Rhône

Conférence : La Peinture et son influence sur l’art français Salon-de-Provence 2022-12-10 was last modified: by Conférence : La Peinture et son influence sur l’art français Salon-de-Provence Salon-de-Provence 10 décembre 2022 86 Bouches-du-Rhône Rue Maréchal Joffre Galerie Sandrine Berthon Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône Office de Tourisme de Salon de Provence Salon-de-Provence

Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône