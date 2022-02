Conférence : La peinture dans l’Alsace de l’entre-deux-guerres Andlau Andlau Catégories d’évènement: Andlau

Andlau Bas-Rhin Conférence : « La peinture dans l’Alsace de l’entre-deux-guerres » par Francis Stoffel, professeur d’histoire de l’art, membre de Art de Haute-Alsace Période de transition entre deux faits historiques d’importance majeure mais aussi synonyme de retour à la France après le Reichsland, l’entre-deux guerres est une période faste pour la peinture alsacienne. À partir des œuvres présentes dans l’exposition, venez découvrir les peintres qui ont marqué ces deux décennies, tels Lucien Blumer, Martin Hubrecht, Lutz Binaepfel et tant d’autres. Découvrez les peintres qui ont marqué ces deux décennies ! Conférence : « La peinture dans l’Alsace de l’entre-deux-guerres » par Francis Stoffel, professeur d’histoire de l’art, membre de Art de Haute-Alsace Période de transition entre deux faits historiques d’importance majeure mais aussi synonyme de retour à la France après le Reichsland, l’entre-deux guerres est une période faste pour la peinture alsacienne. À partir des œuvres présentes dans l’exposition, venez découvrir les peintres qui ont marqué ces deux décennies, tels Lucien Blumer, Martin Hubrecht, Lutz Binaepfel et tant d’autres. Andlau

