Conférence : La pêche du Saumon Ponts Ponts Ponts Catégories d’Évènement: Manche

Ponts

Conférence : La pêche du Saumon Ponts, 18 février 2023, Ponts Ponts. Conférence : La pêche du Saumon Salle communale de Ponts-sous-Avranches Ponts Manche

2023-02-18 – 2023-02-18 Ponts

Manche Ponts Au programme de la conférence, sur la pêche du Saumon : – Evaluation des populations de Saumon,

– La règlementation,

– Les techniques de pêche, animé par Kilian LEBRETON, un guide spécialisé. Plus d’info sur www.peche-manche.com. Au programme de la conférence, sur la pêche du Saumon : – Evaluation des populations de Saumon,

– La règlementation,

– Les techniques de pêche, animé par Kilian LEBRETON, un guide spécialisé. Plus d’info sur www.peche-manche.com. Ponts

dernière mise à jour : 2023-01-19 par

Détails Catégories d’Évènement: Manche, Ponts Autres Lieu Ponts Adresse Salle communale de Ponts-sous-Avranches Ponts Manche Ville Ponts Ponts lieuville Ponts Departement Manche

Ponts Ponts Ponts Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ponts-ponts/

Conférence : La pêche du Saumon Ponts 2023-02-18 was last modified: by Conférence : La pêche du Saumon Ponts Ponts 18 février 2023 manche ponts Ponts Manche Salle communale de Ponts-sous-Avranches Ponts Manche

Ponts Ponts Manche