Gironde Illats EUR 5 Dictionnaire de la Palombe.

Le pigeon ramier, surnommé palombe, fascine. Ces migrations automnales conservent une part de mystère, au point de déclencher ce que les paloumayres du grand Sud-Ouest baptisent « la fièvre bleue ».

Une maladie qui fige des milliers de chasseurs, le nez en l’air et les yeux rivés sur l’horizon, de début octobre à mi-novembre. Dans leurs cabanes, ces passionnés parlent une langue que les non-initiés pourraient prendre pour de l’argot, alors qu’il s’agit d’expressions trouvant pour la plupart leurs racines dans le gascon ou le basque, symboles d’une véritable culture de l’oiseau bleu.

Jacques Gaye est paloumayre dans l’Entre-deux-Mers. Cet œnologue est devenu le spécialiste de « l’ethno-sociologie » de cette chasse.

Auteur de plusieurs études sur ce thème, il a publié « Passion d’automne » (Éditions de l’Entre-deux-Mers) Dictionnaire de la Palombe.

