Conférence : La paix selon Marc Chagall Saverne, mercredi 28 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-28 20:00:00

fin : 2024-02-28 22:00:00

La paix selon Marc Chagall, du Vitrail de L’ONU à celui de Sarrebourg par Madeleine Zeller, Conservateur à la Bibliothèque Universitaire de Strasbourg.

La vision d’Isaïe sur la paix messianique (Isaïe 11) inspira Marc Chagall (1887-1985)durant plusieurs décennies. Cette conférence présentera la filiation entre trois œuvres majeures : l’eau-forte « La Réconciliation universelle », le vitrail de l’ONU « La Paix » et celui de Sarrebourg « La Paix ou l’Arbre de vie ». Nous découvrirons une œuvre libre et inventive où l’inspiration biblique est exaltée par une maîtrise admirable de la lumière et de la couleur.

Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est musee.rohan@mairie-saverne.fr



Mise à jour le 2024-01-10 par Office de tourisme de Saverne et sa région