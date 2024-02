CONFÉRENCE LA NUIT, PEUR ET IMAGINAIRE DANS LA FORÊT VOSGIENNE ELAN Nayemont-les-Fosses, vendredi 15 mars 2024.

Vendredi

Lors de cette soirée, BERIAN, association naturaliste et historienne, présentera une conférence à deux voix (ou une voix) sur le sujet de la forêt vosgienne la nuit et des inquiétudes qu’elle a pu engendrer au cours du temps. Nous y découvrirons des créatures entre le réel et l’imaginaire à l’image du Houéran la créature hurlante mi-homme mi-bouc qui puise son inspiration dans l’oiseau nocturne, le Hibou Grand-duc.Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 20:00:00

fin : 2024-03-15 22:00:00

ELAN 1620 chemin des Goutys

Nayemont-les-Fosses 88100 Vosges Grand Est berian.association@hotmail.com

