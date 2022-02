Conférence « La notion de patrimoine bâti en France » Sainte-Sévère-sur-Indre Sainte-Sévère-sur-Indre Catégories d’évènement: Indre

Sainte-Sévère-sur-Indre

Conférence « La notion de patrimoine bâti en France » Sainte-Sévère-sur-Indre, 9 avril 2022, Sainte-Sévère-sur-Indre. Conférence « La notion de patrimoine bâti en France » Sainte-Sévère-sur-Indre

2022-04-09 20:30:00 – 2022-04-09

Sainte-Sévère-sur-Indre Indre Sainte-Sévère-sur-Indre Conférence proposée par les amis de La Tour et animée par A Dussault. Conférence animée par Annick Dussault. contact@lesamisdelatour.fr Conférence proposée par les amis de La Tour et animée par A Dussault. Pixabay

Sainte-Sévère-sur-Indre

dernière mise à jour : 2022-01-31 par

Détails Catégories d’évènement: Indre, Sainte-Sévère-sur-Indre Autres Lieu Sainte-Sévère-sur-Indre Adresse Ville Sainte-Sévère-sur-Indre lieuville Sainte-Sévère-sur-Indre Departement Indre

Sainte-Sévère-sur-Indre Sainte-Sévère-sur-Indre Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sainte-severe-sur-indre/

Conférence « La notion de patrimoine bâti en France » Sainte-Sévère-sur-Indre 2022-04-09 was last modified: by Conférence « La notion de patrimoine bâti en France » Sainte-Sévère-sur-Indre Sainte-Sévère-sur-Indre 9 avril 2022 Indre Sainte-Sévère-sur-Indre

Sainte-Sévère-sur-Indre Indre