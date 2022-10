CONFÉRENCE – LA NATURE EN MARGES, 23 octobre 2022, .

2022-10-23 – 2022-10-23

Dans le cadre du salon de la généalogie et du patrimoine, une conférence de Jacques Martin, photographe naturaliste, ancien enseignant et chargé de mission pédagogique au Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges, conférence abondamment illustrée à partir du graduel de Saint-Dié.

Le graduel de Saint-Dié est l’un des plus beaux et des plus imposants manuscrits français de la fin du XVème, début du XVIème. Sa destination première est de présenter aux chanoines les chants de la messe déclinés selon leur usage au cours de l’année liturgique. Mais l’étonnement est ailleurs : jaillissant des marges du livre, une flore exubérante s’épanouit, des animaux, des êtres bariolés, des humains parfois nus semblent y habiter en une ronde qui enserre les textes sacrés des grandes pages. Pliés à la plastique des lettres ornées d’autres éléments aux couleurs remarquablement conservées interpellent.

Surprenants décors qui laissent le photographe naturaliste songeur…. Pourquoi cette faune et cette flore dans un tel ouvrage ?

Cette conférence tente, à partir des éléments du graduel, de déchiffrer la symbolique des éléments du décor et de les replacer dans le contexte de la vie des chanoines à qui ce livre est exclusivement destiné.

