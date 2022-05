Conférence “La nature a-t-elle des droits ?” Médiathèque André Malraux Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Conférence “La nature a-t-elle des droits ?” Médiathèque André Malraux, 4 juin 2022, Tourcoing. Conférence “La nature a-t-elle des droits ?”

Médiathèque André Malraux, le samedi 4 juin à 15:00

Avons-nous des devoirs envers la nature ?… Venez découvrir le regard d’un philosophe sur ce sujet brûlant d’actualité ! Conférence suivie d’un temps d’échange, avec Vincent Wistrand, agrégé de philosophie et enseignant à l’Université de Lille.

Gratuit, réservation conseillée.Tout public à partir de 14 ans.

