2022-07-20 – 2022-07-20

Saint-Rome-de-Tarn Aveyron EUR Saint-Rome-de-Tarn Découvrez la naissance du féminisme, une conférence animée par Louis Mercadier qui vous parlera de Marie Talabot.

Découvrez la naissance du féminisme, une conférence animée par Louis Mercadier qui vous parlera de Marie Talabot.

à l'Espace Marcel Calmels à 20h45

à l’Espace Marcel Calmels à 20h45 OFFICE TOURISME DU PAYS DE LA MUSE ET RASPES DU TARN

