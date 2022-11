Conférence : la naissance des étoiles Valcourt Valcourt Catégories d’évènement: Marne

Valcourt

Conférence : la naissance des étoiles Valcourt, 18 novembre 2022, Valcourt. Conférence : la naissance des étoiles

Obervatoire astronomique Rue Roger Etienne Valcourt Marne Rue Roger Etienne Obervatoire astronomique

2022-11-18 – 2022-11-18

Rue Roger Etienne Obervatoire astronomique

Valcourt

Marne Valcourt Grâce à des instruments d’observation de plus en plus performants, l’évolution de nos connaissances nous permet maintenant de comprendre une partie des mystères d’un des plus heureux événements de l’univers : la naissance d’une étoile. Par Philippe Simonnet. +33 3 25 06 22 18 Rue Roger Etienne Obervatoire astronomique Valcourt

dernière mise à jour : 2022-11-14 par

Détails Catégories d’évènement: Marne, Valcourt Autres Lieu Valcourt Adresse Valcourt Marne Rue Roger Etienne Obervatoire astronomique Ville Valcourt lieuville Rue Roger Etienne Obervatoire astronomique Valcourt Departement Marne

Valcourt Valcourt Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valcourt/

Conférence : la naissance des étoiles Valcourt 2022-11-18 was last modified: by Conférence : la naissance des étoiles Valcourt Valcourt 18 novembre 2022 Marne Obervatoire astronomique Rue Roger Etienne Valcourt Marne Valcourt

Valcourt Marne