La Maison de la culture du Japon à Paris propose des soirées autour de la musique expérimentale et alternative japonaise. Découvrez les concerts et conférences au programme ! La musique électronique est l’une des formes musicales les plus ambitieuses d’après-guerre. L’une des intentions qui la sous-tend est de faire entendre ce qui n’a jamais été entendu avant. Réalisée au sein de studios de création expérimentale rattachés à des stations de radio ou des laboratoires de recherche universitaires, elle s’appuie sur une réflexion à propos de la modernité musicale, alliant proposition de novation technique et développement technologique. L’œuvre japonaise, bien que contemporaine de l’œuvre européenne et américaine, demeure pourtant très peu connue. Cette conférence constitue l’occasion de découvrir l’histoire du principal organe de création de musique expérimentale au Japon, le studio de la NHK, et d’écouter ce qui y a été fait. Jeremy Corral enseigne l’histoire de la musique contemporaine japonaise à l’Université des études étrangères de Tokyo. Il a publié Japanoise; Extrémismes et entropie (2019, Presses du réel) et a présenté en 2021 une thèse sur les débuts de la musique électronique japonaise comme moment de l’histoire intellectuelle du Japon. Autres événements en lien : – Concert de musique électro-expérimentale « Kakuhan », 12/04/2023 – Concert de musique électroacoustique expérimentale « Makoto Oshiro17/05/2023 – Conférence : Du rock et des cultures musicales alternatives au Japon, 09/05/2023 Maison de la culture du Japon à Paris 101 bis quai Jacques Chirac 75015 Paris Contact : https://www.mcjp.fr/fr/la-mcjp/actualites/la-musique-experimentale-du-japon-d-apres-guerre https://www.facebook.com/MCJP.officiel https://www.facebook.com/MCJP.officiel https://www.mcjp.fr/fr/informations-pratiques/venir-a-la-mcjp

