Conférence "La musique au cinéma : à quoi sert la musique dans un film ?" 
Lamorlaye, 20 novembre 2021

Qui n'a jamais vibré en écoutant les musiques de John Williams (Star Wars, Jurassic Park, Indiana Jones) ou d'Hans Zimmer (Gladiator, Pirate des caraïbes, Inception) ? Evolution de la musique de film depuis ses débuts, son rôle et sa fonction, les enjeux d'une collaboration entre compositeur et réalisateur… tels sont les sujets qui seront évoqués durant cette conférence. Le tout sera illustré d'extraits emblématiques. Conférence animée par Benoit Basirico, Journaliste, enseignant en cinéma et spécialiste de la musique de film.

contact@assoagora.fr +33 6 29 61 47 04 http://www.assoagora.fr/
Association Agora

