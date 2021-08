Mesmont salle communale Côte-d'Or, Mesmont Conférence : La Montagne de Saint-Laurent à Mesmont entre Antiquité et Moyen-Âge salle communale Mesmont Catégories d’évènement: Côte-d'Or

le samedi 18 septembre à 18:30

Cette conférence est l’occasion de revenir sur l’histoire et l’archéologie de Mesmont, ancien chef-lieu d’un pagus durant le haut Moyen-Âge. À travers l’exemple de ce site de mieux en mieux connu grâce à l’archéologie et l’étude des textes anciens, Antoine Guicheteau abordera la question de la formation de l’habitat et des pôles aristocratiques entre l’Antiquité et le Moyen-Âge en Bourgogne. Salle communale à Mesmont, juste en face de la Mairie. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Gratuit.

Présentation historique et archéologique de Mesmont et notamment son site mérovingien qui connait actuellement des prospections archéologiques.

2021-09-18T18:30:00 2021-09-18T19:30:00

