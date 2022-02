CONFERENCE : LA MONDIALISATION A L’USAGE DES AMATEURS DE CHOCOLAT Saint-Bauzille-de-Putois, 3 mars 2022, Saint-Bauzille-de-Putois.

CONFERENCE : LA MONDIALISATION A L’USAGE DES AMATEURS DE CHOCOLAT Saint-Bauzille-de-Putois

2022-03-03 20:00:00 20:00:00 – 2022-03-03 22:00:00 22:00:00

Saint-Bauzille-de-Putois Hérault Saint-Bauzille-de-Putois

Vous aimez le chocolat sous toutes ses formes ? Alors La Pensée Vagabonde vous invite à venir écouter Frédéric Amiel, jeune chercheur et auteur, nous présenter sa « Petite Histoire de la mondialisation à l’usage des amateurs de chocolat » (Editions de l’Atelier 10-2021). Il vous dévoilera les dessous du commerce mondial du chocolat et les dérives qu’il entraîne, mais aussi les lueurs prometteuses d’un commerce plus raisonné.

Venez participer à une conférence, animée par Frédéric Amiel, à propos de la mondialisation à l’usage des amateurs de chocolat.

lapenseevagabonde@gmail.com http://lapenseevagabonde.blogspot.fr/

