Conférence « La mission Natura 2000 à la Communauté des Communes de Cap Sizun »

Finistre

Audierne, 15 octobre 2022

Théâtre Georges Madec

2022-10-15 – 2022-10-15 Audierne

Finistre Conférence suivie d’une sortie terrain sur les dunes de Trez Goarem. Présentation du site Natura 2000 du Cap Sizun pour mieux connaître les écosystèmes rares qu’il abrite, ses habitants (faune / flore) ainsi que les actions qui seront mises en place pour les protéger.

Vous pourrez échanger avec Erwann sur la richesse de ce site. Suivie vers 15h30 d’une sortie terrain sur les dunes de Trez Goarem. Erwan vous fera découvrir ce massif dunaire, le fonctionnement écologique des dunes, les espèces animales et végétales inféodées à ces milieux, ainsi que les actions qui sont mises en place pour préserver ces habitats sensibles. Avec Erwan Stricot. Audierne

