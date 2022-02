Conférence « La méritocratie est-elle toujours juste ? » CentraleSupélec,bâtiment Eiffel,amphi Michelin Gif-sur-Yvette Catégories d’évènement: Essonne

Gif-sur-Yvette

Conférence « La méritocratie est-elle toujours juste ? » CentraleSupélec,bâtiment Eiffel,amphi Michelin, 22 février 2022, Gif-sur-Yvette. Conférence « La méritocratie est-elle toujours juste ? »

CentraleSupélec, bâtiment Eiffel, amphi Michelin, le mardi 22 février à 18:00

L’association OSER organise en février une conférence-débat à destination des tous ceux qui sont intéressés par l' »galité des chances, étudiants ou personnesl des établissements d’enseignement supérieur. Lors de cet échange, plusieurs points de vue seront présentés sur la méritocratie. Participeront à cet échange : * Annabelle Allouch, Maître de Conférences en Sociologie à l’Université de Picardie Jules Verne (CURAPP-ESS/CNRS) et chercheure associée à Sciences Po (OSC/CNRS) ; * Elisabeth Moreno, Ministre déléguée chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Egalité des chances ; * Romain Soubeyran, directeur généal de CentraleSupélec. La conférence sera animée par OSER.

entrée libre

Un débat organisé par l’association étudiante dédiée à l’égalité des chances OSER CentraleSupélec,bâtiment Eiffel,amphi Michelin 8 rue Joliot Curie 91190 Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-22T18:00:00 2022-02-22T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Gif-sur-Yvette Autres Lieu CentraleSupélec,bâtiment Eiffel,amphi Michelin Adresse 8 rue Joliot Curie 91190 Gif-sur-Yvette Ville Gif-sur-Yvette lieuville CentraleSupélec,bâtiment Eiffel,amphi Michelin Gif-sur-Yvette Departement Essonne

CentraleSupélec,bâtiment Eiffel,amphi Michelin Gif-sur-Yvette Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gif-sur-yvette/

Conférence « La méritocratie est-elle toujours juste ? » CentraleSupélec,bâtiment Eiffel,amphi Michelin 2022-02-22 was last modified: by Conférence « La méritocratie est-elle toujours juste ? » CentraleSupélec,bâtiment Eiffel,amphi Michelin CentraleSupélec,bâtiment Eiffel,amphi Michelin 22 février 2022 Amphi Michelin Gif-sur-Yvette bâtiment Eiffel CentraleSupélec Gif-sur-Yvette

Gif-sur-Yvette Essonne