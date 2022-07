Conférence « La mer dans tous ses états », 26 juillet 2022, .

Conférence « La mer dans tous ses états »



2022-07-26 20:45:00 – 2022-07-26 22:15:00

Autour des Néréides, figures féminines de la mer

En écho et (ou) en accompagnement de l’exposition de David BALADE cette conférence évoque les figures de sirènes dans l’Antiquité, à l’époque médiévale et à l’époque moderne. La question sera posée de l’interprétation qu’en firent de nombreux auteurs sur leurs fonctions et leurs messages. D’autre part, cette rencontre donnera un regard poétique sur les états infinis du monde marin.

https://www.abbaye-st-jacut.com/programmation/detail/letemoindesecritures

