Conférence : La mémoire de la Savoie 2021-06-28 17:30:00 17:30:00 – 2021-06-28 Termignon Place de la Vanoise

Val-Cenis Savoie Immiscez-vous dans la vie des Savoyards d’antan. Pierre Giordano, véritable collectionneur d’objets traditionnels et conservateur du patrimoine de la Savoie, vous contera la vie de nos vallées d’autrefois. +33 4 79 05 99 15 Immiscez-vous dans la vie des Savoyards d’antan. Pierre Giordano, véritable collectionneur d’objets traditionnels et conservateur du patrimoine de la Savoie, vous contera la vie de nos vallées d’autrefois.

