Conférence : la méditation de pleine présence Livron-sur-Drôme, 20 janvier 2023, Livron-sur-Drôme. Place de la Révolution Salle Jean Despert

Drôme Livron-sur-Drôme Conférence interactive pour les personnes qui souhaitent découvrir la méthode OMT (Open Mindfulness Training) ou approfondir leur connaissance. Par Fabrice GOUEDO. epicerieperchee@hautlivron.fr +33 4 81 66 14 77 Salle Jean Despert Place de la Révolution Livron-sur-Drôme

