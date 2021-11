Montpellier Montpellier Hérault, Montpellier CONFÉRENCE : LA MÉDECINE CHINOISE ET LE COVID Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Montpellier

CONFÉRENCE : LA MÉDECINE CHINOISE ET LE COVID Montpellier, 16 novembre 2021, Montpellier. CONFÉRENCE : LA MÉDECINE CHINOISE ET LE COVID Montpellier

2021-11-16 – 2021-11-16

Montpellier Hérault Ne manquez pas la conférence “la médecine chinoise et le Covid” Présentation de l’intervenant, Jonathan Masi: Titulaire de diplôme universitaire de médecine chinoise et d’un master II en langue chinoise, Jonathan Masi est aujourd’hui praticien et enseignant de médecine traditionnelle chinoise au sein de l’école Ecofap. Après avoir vécu plusieurs années en Chine, il a eu la chance de suivre le docteur Yang Chenguang pendant plus d’un an et demi au sein d’un hôpital réservé uniquement à la médecine chinoise en plein cœur de Xi’an. Il a également eu la chance de rencontrer de nombreux professeurs et médecins de médecine chinoise qui ont su lui apporter certaines clés lui permettant de poursuivre un apprentissage en autodidacte. Conférence: Face à la crise sanitaire qui touche le monde depuis plus de 2 ans, la médecine chinoise a fait ses preuves dans la prise en charge des personnes atteintes par le Covid. Dans cette conférence, Jonathan Masi, nous fera une brève présentation de l’histoire de la médecine chinoise avant de présenter la méthode de diagnostic qui est un élément fondamental dans la prise en charge des patients. En effet, c’est la précision et la finesse du diagnostic qui permettra au thérapeute de médecine chinoise d’élaborer un traitement sur mesure. Ainsi, Jonathan Masi nous présentera deux cas cliniques de personnes atteintes de Covid en mettant en avant l’importance du diagnostic avant d’établir avec précision le choix des plantes médicinales. La conférence sera suivie d’un temps d’échanges.

Entrée libre Pass sanitaire obligatoire Médecine chinoise et Covid – ANNULE

Entrée libre Pass sanitaire obligatoire Montpellier

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Montpellier Autres Lieu Montpellier Adresse Ville Montpellier lieuville Montpellier