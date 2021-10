Brioux-sur-Boutonne Brioux-sur-Boutonne Brioux-sur-Boutonne, Deux-Sèvres Conférence : la médaille du silence Brioux-sur-Boutonne Brioux-sur-Boutonne Catégories d’évènement: Brioux-sur-Boutonne

Organisée par la Maison des Arts Mercredi 3 novembre à 20h salle de la Boutonnaise à Brioux-sur-Boutonne “Un officier de la Wehrmacht résistant de la France Libre” par l’auteur Pierre Lecocq qui a mis à jour le destin hors norme d’un homme resté discret jusqu’à sa mort. Les faits se sont déroulés à Niort. Entrée libre (avec pass sanitaire et masque). Conférence La médaille du silence

