**CONFERENCE / La Marine de Loire dans les collections de l’Hôtel Cabu** * **Mercredi 22 septembre à 11h45** Le Festival de Loire est l’occasion de vous dévoiler une partie des collections du musée d’Histoire et d’Archéologie d’Orléans dont certaines oeuvres et objets conservés évoquent l’ensemble des activités et des métiers liés au commerce fluvial. Retrouvez Dominique Plancher, responsable des collections de l’Hôtel Cabu, pour en savoir plus sur la marine de Loire à Orléans lors de cette conférence et venez ensuite découvrir les objets au musée ! **Rendez-vous directement au Bateau Lavoir (quais de Loire)** **Durée 1h**

Gratuit / Places limitées

Hôtel Cabu,Musée d'Histoire et d'Archéologie 1, square Abbé Desnoyers 45000 Orléans Orléans Loiret

