Conférence animée par Nelly Dessaux, historienne de l’art spécialiste de l’oeuvre des briquetiers céramistes, membres de l’association Les Amis de Virebent à l’ocasion de la sortie de son ouvrage sur ce thème. Nombre de participants limité.

Nombre de participants limité. L’organisateur adaptera les conditions d’accès en fonction des règles sanitaires en vigueur. Consulter le site internet de la ville avant l’événement.

Conférence animée par Nelly Dessaux, historienne de l'art. Château de Launaguet 95 chemin des Combes 31140 Launaguet

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:00:00

