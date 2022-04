CONFERENCE ‘LA MALADIE DE LYME’ Baccarat Baccarat Catégories d’évènement: 54120

Baccarat

CONFERENCE ‘LA MALADIE DE LYME’ Baccarat, 19 mai 2022, Baccarat. CONFERENCE ‘LA MALADIE DE LYME’ Salle des fêtes Place du général Leclerc Baccarat

2022-05-19 20:00:00 20:00:00 – 2022-05-19 21:30:00 21:30:00 Salle des fêtes Place du général Leclerc

Baccarat 54120 Baccarat Après sa conférence très appréciée sur les huiles essentielles, le docteur François Tournay nous reviendra au sujet de la maladie de Lyme, de ses traitements. Avec les beaux jours, la tique est de retour et malheureusement, les piqûres de certains de ces “ixodidae” infectées par une bactérie affectent la santé de l’Homme. Pour vous en prémunir et connaître les bons gestes, rendez-vous à la salle des fêtes. +33 3 83 76 35 35 http://www.ville-baccarat.com/ Salle des fêtes Place du général Leclerc Baccarat

dernière mise à jour : 2022-04-11 par

Détails Catégories d’évènement: 54120, Baccarat Autres Lieu Baccarat Adresse Salle des fêtes Place du général Leclerc Ville Baccarat lieuville Salle des fêtes Place du général Leclerc Baccarat Departement 54120

Baccarat Baccarat 54120 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/baccarat/

CONFERENCE ‘LA MALADIE DE LYME’ Baccarat 2022-05-19 was last modified: by CONFERENCE ‘LA MALADIE DE LYME’ Baccarat Baccarat 19 mai 2022 54120 baccarat

Baccarat 54120